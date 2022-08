Serie C 1ª giornata, variazione di orario per quattro partite

FIRENZE - Cambia l'orario di quattro partite per la prima giornata di Serie C. Le gare in questione sono Pergolettese-Piacenza e Triestina-Pordenone del Girone A, e due del girone C, Giugliano-Viterbese e Monterosi Tuscia-Audace Cerignola. Questo il comunicato della Lega Pro: "La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.3/DIV del 27.08.2022, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni: