Serie C, la Juve Next Gen supera il Trento 2-0: Iling e Pecorino in gol

TORINO - Prende il via il campionato di Serie C con la prima giornata del Girone A . Parte bene la Juventus Next Gen di Brambilla che liquida 2-0 il Trento . Vittoria casalinga per il Novara , 3-1 al Renate . La Pro Vercelli trova un successo di misura (1-0) contro il Padova . Il Vicenza a valanga sulla Pro Sesto (6-1).

Girone A

Successo esterno per la Feralpisalò contro l'Albinoleffe: decide Pittarello nel secondo tempo (0-1). Pari (1-1) tra Aurora Pro Patria e Arzignano Valchiampo: a Grandolfo risponde Lombardoni al 90'. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla supera il Trento 2-0: bastano le reti di Iling nel primo tempo e di Pecorino all'inizio della ripresa. Larga vittoria di un Vicenza scatenato: 6-1 alla Pro Sesto. Bruschi apre le marcature per gli ospiti, poi la valanga dei padroni di casa: doppietta di Franco Ferrari, Scarsella, Rolfini, Dalmonte e Jimenez). Tris del Novara di Cevoli al Renate (3-1): a Marano rispondono Benalouane, Galuppini e Tavernelli. Basta la rete di Comi alla Pro Vercelli per avere la meglio sul Padova (1-0). Poker interno per il Sangiuliano City contro il Mantova (4-2): a segno per i milanesi Morosini (doppietta), Cogliati e Anastasia; di Mensah e Pierobon le reti dei biancorossi. Pareggio per 2-2 tra Virtus Verona e Lecco: Tronchin e Danti ribaltano la rete di Pinzauti, poi Eusepi regala il pareggio ai blucelesti di Tacchinardi. Successo casalingo della Pergolettese contro il Piacenza (2-1): Marcillo e Andreoli in gol, accorcia Zunno all'84'. Gara ricca di cartellini rossi: espulso Mazzarani per i padroni di casa, addirittura tre negli ospiti (Suljic, Parisi e Zunno). Il Pordenone conquista tre punti sul campo della Triestina: Deli e Piscopo firmano il 2-0 esterno dei neroverdi.

I RISULTATI

Albinoleffe-Feralpisalò 0-1

Pro Patria-Arzignano 1-1

Pro Vercelli-Padova 1-0

Juventus Under 23-Trento 2-0

Vicenza-Pro Sesto 6-1

Novara-Renate 3-1

Sangiuliano City-Mantova 4-2

Virtus Verona-Lecco 2-2

Pergolettese-Piacenza 2-1

Triestina-Pordenone 0-2