Serie C, Pordenone-Juve Next Gen 1-1: apre Pirrello, chiude Cudrig FOTO

La partita

Parte con il giusto piglio il Pordenone. Al 5' Magnaghi con un imperioso stacco in area avversaria colpisce di testa: il pallone fa tremare la traversa. Passano quattro minuti e al 9' c'è la risposta della Juventus Next Gen: Iling crossa in mezzo dalla destra ma il pallone, troppo lungo, trova Iocolano dalla parte opposta che suggerisce per Da Graca. Il colpo di tacco del numero 9 bianconero viene murato dalla difesa neroverde. Poco dopo tentativi dalla distanza di Zuelli per la Juventus e di Burrai per il Pordenone che finiscono alti sopra la traversa. Al 24' Candellone spaventa Senko: dal limite dell'area Ajeti raccoglie una respinta della difesa bianconera e offre con un tocco morbido per Candellone che, in precario equilibrio, manda a lato il pallone a tu per tu con Senko. Al 28' Iling offre a Barbieri che mette al centro per Iocolano che si vede anticipare di testa. Al 34' il Pordenone colpisce ancora la traversa: suggerimento in verticale di Benedetti per Candellone che scarica un tiro potentissimo che quasi spacca la traversa. I padroni di casa provano a pungere nel finale sull'asse Deli-Zammarini, con quest'ultimo che sfiora il vantaggio al 41' con un diagonale che sfiora di un soffio il palo alla destra di Senko. Al 46', in pieno recupero, ci prova ancora Candellone di testa ma non trova la porta. Nella ripresa è ancora uno strepitoso Senko a salvare la Juventus Next Gen: il portiere bianconero respinge con un gran riflesso il tiro di prima rasoterra di Burrai. Il 19enne estremo difensore ungherese si supera poco dopo con una paratona sul tiro ravvicinato di Candellone. Al 60' la formazione bianconera capitola: Burrai mette in mezzo da calcio d'angolo e trova il colpo di testa vincente di Pirrello da pochi passi: questa volta nulla può Senko. Al 66' neroverdi vicini al bis con il colpo di testa di Piscopo salvato sulla linea di porta da Barbieri. Un minuto dopo la conclusione al volo di Zammarini di spegne di pochissimo a lato. Al 69' prova a rendersi pericolosa la Juve Next Gen con una girata in porta di Sersanti: Festa in tuffo si fa trovare pronto. Al 73' bianconeri vicini al pareggio con Cudrig: la girata dell'attaccante termina fuori di poco. Nel finale Ajeti rischia l'autogol prolungando di testa sull'uscita di Festa. Allo scadere arriva il pareggio della Juventus Next Gen: calcio d'angolo di Besaggio, inserimento di Cudrig che di testa firma l'1-1.