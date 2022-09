Serie C, il Novara vince e va in testa. Brutto ko per la Pro Vercelli

Girone A

Termina 1-1 Arzignano-Triestina: le marcature arrivano entrambe nella prima fraizone con il vantaggio locale di Molnar al 24' e il pari ospite di Felici al 36'. Una rete di Boffelli nel primo tempo vale i tre punti per la Pro Patria, al primo successo della propria storia in casa della Feralpisalò. Tutte nella ripresa invece le reti del Lecco contro la Pergolettese: 2-0 firmato da Giudici e Zambataro. Vittoria esterna per il Novara (ora in testa a punteggio pieno): la doppietta di Tavernelli piega il Mantova, che accorcia nel finale con Gerbaudo. Pareggio per 1-1 tra Piacenza (al primo punto stagionale) e Virtus Verona (che si porta a quota 2): avanti prima gli ospiti con la rete messa a segno da Danti al 31', immediato il pareggio dei padroni di casa, al 36' con Rossetti. L'Albinoleffe va sul doppio vantaggio con Gusu e Cocco nella prima frazione in casa della Pro Sesto (al primo punto in campionato), che nel recupero va a segno con D'Amico su calcio di rigore e, nella ripresa, riacciuffa il pari con l'autorete di Gelli. Vittoria di misura del Renate nel derby con il Sangiuliano: decide la rete di Maistrello nella ripresa. Con questo risultato ora entrambe le squadre stazionano a 3 punti. Il Trento cala il poker sulla Pro Vercelli: padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con l'autorete di Corradini, raddoppio di Brighenti nella ripresa. Della Morte accorcia le distanze per le bianche casacche, poi il Trento va a segno con Pasquato e Darmian. Il Padova in serata supera il Vicenza 2-1: i padroni di casa vanno in vantaggio con Dezi su rigore, poi il pareggio di Stoppa per gli uomini di Baldini nel secondo tempo. All'84' Russini mette il sigillo.

