Serie C, tris Entella all'Alessandria. Vittorie per Cesena e Siena

TORINO - Nella seconda giornata del girone B di Serie C la Carrarese batte 3-1 la Recanatese mentre la Virtus Entella regola 3-1 l ' Alessandria in trasferta. Il Cesena fa suo il derby romagnolo contro il Rimini (1-0). Tre punti per il Siena che batte di misura la Reggiana . Carrarese e Virtus Entella guidano a punteggio pieno con 6 punti. Nel girone C il Crotone batte 2-0 il Monopoli con la doppietta di Golemic . Ok il Catanzaro con un tris (3-0) al Taranto con Sounas e la doppietta di Biasci . Il Pescara esulta a Latina , la Turris strappa tre punti contro la Juve Stabia. Catanzaro, Crotone e Pescara al comando a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Girone B

Colpo esterno della Virtus Entella contro l'Alessandria (1-3). Gli ospiti a segno con l'autogol di Checchi, Clemenza e Faggioli, momentaneo pareggio dei grigi con Galeandro. Pareggio a reti bianche (0-0) tra Aquila Montevarchi e Olbia. La Carrarese liquida la pratica Recanatese nel primo tempo: 3-1 firmato dalla tripletta di uno scatenato Capello, Senigagliesi in rete per gli ospiti. Fermana e Gubbio non si fanno male (1-1), a segno Portanova e Gertsos. Successo interno per la Lucchese contro l'Imolese (3-1): Di Quinzio, Bianchimano e Bruzzaniti per i padroni di casa, Stijepovic per gli ospiti. Pareggio divertente (2-2) tra Pontedera e Ancona: ospiti avanti con la doppietta di Spagnoli, Cioffi e Fantacci pareggiano i conti. Nel derby romagnolo contro il Rimini il Cesena vince in trasferta di misura (0-1): decide Corazza. Tre punti anche per il San Donato Tavarnelle contro il Sassari Torres (1-2): Ruocco porta in vantaggio i padroni di casa, la doppietta di Russo ribalta il match. Importante vittoria casalinga per il Siena che vince 1-0 contro la Reggiana: la firma è di Disanto. Anche la Vis Pesaro ottiene tre punti in casa contro il Fiorenzuola (1-0): basta la rete di Fedato.

Girone C

Pareggio per 2-2 tra Potenza e Monterosi Tuscia: Di Grazia porta avanti i padroni di casa, rimonta ospite con Costantino e Parlati. Belloni al 95' sistema i conti. Pareggio a reti bianche in Avellino-Gelbison. L'Audace Cerignola batte 1-0 Giugliano con la rete di Malcore. Il Crotone si impone in casa contro il Monopoli per 2-0: decide la doppietta di Golemic. Successo esterno nel derby campano per la Turris in casa della Juve Stabia: Leonetti e Haoudi a segno per i corallini. Il Pescara ottiene tre punti dalla trasferta di Latina: 2-1 esterno firmato da Mora e Cuppone, Rosseti su rigore a segno per i padroni di casa. Netta vittoria del Catanzaro a Taranto (0-3): in gol Sounas e Biasci (doppietta). La Virtus Francavilla vince di misura contro il Messina con il rigore trasformato da Patierno. Infine la Viterbese pareggia in casa 2-2 contro l'Andria: Urso e Paolini a segno per gli ospiti, D'Uffizi fa doppietta per i padroni di casa.

