Serie C, Gubbio-Alessandria 2-0: grigi ancora a 0 punti

Girone B

L'Ancona supera 2-0 il Fiorenzuola: a segno nella prima frazione Paolucci e Bianconi. Sale a 5 punti l'Ancona, resta a 3 il Fiorenzuola. Parità tra Cesena e Torres con gli ospiti che vanno avanti con Ruocco e i locali che pareggiano in extremis con Udoh in pieno recupero: Cesena a 4, primo punto per la Torres. Il Gubbio batte l'Alessandria 2-0 e sale a 7 punti, mentre i grigi restano a 0: a segno, nella ripresa, Bonini e Artistico. Poker esterno del Siena sull'Imolese: doppietta per Buglio e reti di Paloschi e De Paoli. Secondo successo di fila per il Siena che sale a 7 punti, mentre l'Imolese resta ferma a 3. Successo esterno, maturato allo scadere, per la Vis Pesaro: decide Aucelli e la Vis sale a 7, mentre l'Olbia resta a 4. Parità, 1-1, tra Recanatese e Fermana: avanti gli ospiti con Spedalieri, pari locale di Sbaffo. Poker per la Reggiana sul Montevarchi: alla doppietta di Lanini si aggiungono le marcature di Pellegrini e Guglielmotti che portano la Reggiana a 6 punti, mentre il Montevarchi stazione a 1. La Carrarese, in rimonta, batte il San Donato Tavarnelle, che era passato in vantaggio con Galligani; gli ospiti replicano con Schiavi e D'Ambrosio e si portano a quota 9 punti, al comando a punteggio pieno. Un gol per tempo, firmati Sereni e Santini, danno la vittoria del Rimini in casa dell'Entella. Parità 1-1 nella sfida tutta toscana tra la Lucchese (che passa in vantaggio con Tiritiello) e il Pontedera (che trova il pari con Nicastro). Lucchese a 4, Pontedera a 2.

Ancona-Fiorenzuola 2-0

Cesena-Torres 1-1

Gubbio-Alessandria 2-0

Imolese-Siena 0-4

Olbia-Vis Pesaro 0-1

Recanatese-Fermana 1-1

Reggiana-Montevarchi 4-0

San Donato Tavarnelle-Carrarese 1-2

Virtus Entella-Rimini 0-2

Lucchese-Pontedera 1-1

Girone C

Successo esterno di misura per la Juve Stabia in casa del Monterosi: decide a favore delle vespe la rete di Mignanelli nella seconda frazione di gioco. Il Monopoli batte 2-1 l'Avellino: ai padroni di casa, per salire a quota 6 punti in classifica bastano le reti messe a segno da Starita e Montini nel primo tempo. Accorcia l'Avellini con Casarini ma non basta: irpini fermi a quota 1. Si chiude in parità tra Messina e Viterbese: al vantaggio locale di Iannone replica attorno allo scadere Polidori: primo punto per il Messina, secondo pari di fila per la Viterbese. Manita del Catanzaro sul Latina: Situm, Iemmello, Sounas, Curcio e Cianci piegano i nerazzurri (fermi a quota 3 punti) e fanno volare il Catanzaro al primo posto a punteggio pieno, assieme al Crotone. La squadra di Lerda vince infatti in casa del Pescara: è la rete di Chiricò a mandare il Crotone al primo posto con il Catanzaro. Colpo esterno per l'Audace Cerignola, che vince in casa della Fidelis Andria 2-1: Neglia e Malcore per gli ospiti, accorcia Orfei. Parità 1-1 tra Gelbison, che si porta avanti con De Sena, e Potenza, che trova il pari in pieno recupero con Matino al 95'. Taranto ko in casa della Turris alla prima di Eziolino Capuano: i campani vincono in rimonta (reti di Frascatore e Longo) dopo che il Taranto si era portato avanti con Guida. Resta a 0 il Taranto.

Monterosi-Juve Stabia 0-1

Monopoli-Avellino 1-1

Catanzaro-Latina 5-0

Fidelis Andria-Audace Cerignola 1-2

Gelbison-Potenza 1-1

Messina-Viterbese

Pescara-Crotone 0-1

Turris-Taranto 2-1