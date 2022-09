Serie C, la Carrarese resta in vetta. Ok Siena, Gubbio e Rimini. Delude il Cesena

TORINO - Quattro su quattro per la Carrarese , che batte anche l' Entella e rimane in vetta alla classifica del girone B di serie C. La seguono Gubbio e Siena , vittoriose rispettivamente su Ancona e Montevarchi . Delude ancora il Cesena che va ko sul campo della Fermana . Nel girone C invece, comanda il Crotone , anch'esso protagonista con la quarta vittoria in altrettante partite. Questa volta a cedere le armi ai pitagorici è il Monterosi . Piccola frenata del Catanzaro , che pareggia sul campo dell' Audace Cerignola ; si rialza il Pescara che espugna di misura Viterbo e pure l' Avellino , che al Partenio piega il Messina . Prima vittoria stagionale del Taranto che tra le mura amiche ha la meglio sulla Fidelis Andria .

Girone B

Pareggi a reti bianche tra San Donato Tavarnelle-Recanatese e Torres-Imolese. Il Gubbio vince nel finale all'87' in trasferta contro l'Ancona grazie al gol di Di Stefano. Quarta vittoria consecutiva e punteggio pieno con primato per la Carrarese che rifila tre reti alla Virtus Entella: per i padroni di casa a segno Giannetti e Capello (doppietta), per gli ospiti Sadiki. Successo interno anche per la Fermana (2-0) contro il Cesena: a segno Pellizzari e Scorza. Al Fiorenzuola basta la rete su rigore di Stronato nel primo tempo per battere in casa la Lucchese. Pontedera e Vis Pesaro non si fanno male (1-1): Petrovic risponde a Fedato. Tris Rimini all'Olbia: doppietta Santini e Vano. Il Siena, al secondo posto in classifica con 10 punti, vince di misura in casa contro l'Aquila Montevarchi: decide la gara la reti di Paloschi al 30' del primo tempo.

Ancona-Gubbio 0-1

Carrarese-Virtus Entella 3-1

Fermana-Cesena 2-0

Fiorenzuola-Lucchese 1-0

Pontedera-Vis Pesaro 1-1

Rimini-Olbia 3-0

San Donato Tavarnelle-Recanatese 0-0

Torres-Imolese 0-0

Siena-Aquila Montevarchi 1-0

Girone C

Vola il Crotone alla quarta vittoria in altrettante partite, che piega il Monterosi grazie ad una rete di Chiricò. Rallenta un pò il Catanzaro che fa 2-2 sul campo del Cerignola: vantaggio calabrese di Biasci, pareggio di Malcore, sorpasso di Coccia, poi in pieno recupero Pontisso sigla il definitivo pari. Blitz esterni (0-1) di Turris e Pescara. I corallini tornano vittoriosi da Picerno grazie ad una rete di Maniero, mentre gli abruzzesi espugano Viterbo con un gol di Mora. Avellino-Messina termina 2-1, campani avanti con Dall'Oglio, pari messinese di Catania e definitivo sorpasso irpino di Russo. Tre punti anche per la Juve Stabia che con Caldore e Silipo ha la meglio sul Monopoli per (2-0). Ok il Taranto che si impone (2-1) sulla Fidelis Andria, conquistando il primo successo stagionale, firmato dalla doppietta di Guida. Gol e spettacolo invece tra Latina e Giugliano che finisce 2-2. Doppio vantaggio ospite con Iglio e Piovaccari, poi rimonta laziale firmata dalla doppietta di Fabrizi.

AZ Picerno-Turris 0-1

Avellino-Messina 2-1

Audace Cerignola-Catanzaro 2-2

Crotone-Monterosi Tuscia 1-0

Juve Stabia-Monopoli 2-0

Latina-Giugliano 2-2

Potenza-Foggia 1-1

Taranto-Fidelis Andria 2-1

Virtus Francavilla-Gelbison 1-0

Viterbese-Pescara 0-1