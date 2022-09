FIRENZE- La gara tra Vicenza e Juventus Next Gen, in programma sabato 24 settembre per la 5ª giornata di Serie C, è stata rinviata a mercoledì 12 ottobre alle ore 19.00. Ecco il comunicato ufficiale della Lega Pro: "La Lega, in applicazione della Circolare n. 17 del 13.09.2022, ha disposto che la sotto indicata gara sia posticipata nella data e nell’orario di seguito riportato: