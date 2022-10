Serie C, Juve Next Gen avanti in Coppa: 3-1 con il Lecco

TORINO - Nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C la Juventus NextGen di Brambilla batte il Lecco 3-1. Di Nzouango (complice la deviazione di Sangalli) , Da Graca e Iling le reti bianconere, Sangalli in gol per i padroni di casa. Nel finale espulso Pinzauti del Lecco . La Juve NG passa dunque il turno e affronterà ai sedicesimi la Feralpisalò.

La partita

Il Lecco ha la prima occasione del match: al 7' Girelli impegna Garofani con una conclusione insidiosa. Un minuto dopo Turricchia salva i bianconeri deviando in angolo il tiro a botta sicura del giocatore dell'attaccante del Lecco Scapuzzi. AL 10' si rende pericolosa anche la Juve NextGen con la traversa colpita da Da Graca su cross basso dalla sinistra di Iling. Il pallone arriva sui piedi di Sekulov che tira ma Stucchi si salva in tuffo. Al 23' i bianconeri di Brambilla passano in vantaggio: Nzouango colpisce il palo, il pallone sbatte su Sangalli e mette dentro la sua porta. La Juve NextGen è avanti grazie all'autorete del centrocampista bluceleste. Al 39' il Lecco prova a pareggia i conti con il tiro al volo di Maldini da lontanissimo ma la palla finisce a lato di poco. Nella ripresa Lecco ad un passo dal pareggio al 2' con il tiro di Scapuzzi che termina di poco alto sopra la traversa di Garofani. Al 7' raddoppio Juve NextGen: palo colpito da fuori area da Barbieri, Da Graca raccoglie la respinta e mette dentro la porta. Al 24' accorcia le distanze il Lecco: Sangalli con un gran destro dal limite dell'area supera Garofani. Al 39' tris Juve con Iling: l’esterno buca Stucchi con una rasoiata mancina potente e precisa dalla distanza. Al 43' Lecco in dieci per l'espulsione di Pinzauti dopo aver scalciato un avversario e aver tentato di colpire con una testata Barrenechea.

Le altre partite

L'Alessandria batte il Novara e approda al turno successivo dove affronterà la Pro Patria. Passa il Vicenza con la Virtus Verona, Pordenone ko con l'Imolese. La Pro Vercelli cade a Piacenza. La Triestina è fuori, sconfitta in casa dall'Arzignano Valchiampo. L'Entella passa ai calci rigore contro la Carrarese. Il Pescara ne fa sei alla Vis Pesaro.

Shock in Fiorenzuola-Lucchese: partita sospesa per il brutto infortunio ad Anelli

Il match tra Fiorenzuola e Lucchese è stato interrotto al 21' e definitivamente sospeso per il brutto infortunio alla testa occorso a Nicola Anelli, attaccante classe 2004 della squadra di casa, durante un contrasto di gioco. Il giocatore, cosciente, è stato trasportato in volo sanitario presso l'Ospedale di Parma per monitorare le sue condizioni.

Risultati

Ieri

Juve Stabia-Audace Cerignola 1-0

Avellino-Fidelis Andria 1-0

Turris-Gelbison 1-0

Taranto-Monopoli 1-2

Crotone-Messina 5-3 d.c.r

Latina-Calcio Giugliano 0-2

Virtus Francavilla-Potenza 3-4 d.c.r

Foggia-Picerno 5-4 d.c.r

Oggi

Vicenza-Virtus Verona 2-1

Alessandria-Novara 2-1

Ancona-Rimini 0-1

Gubbio-Recanatese 2-1

Mantova-Trento 1-0

Pergolettese-Sangiuliano City 1-3

Renate-Pro Sesto 3-1

Viterbese-San Donato Tavarnelle 2-0

Cesena-Fermana 3-1

Fiorenzuola-Lucchese sospesa

Pordenone-Imolese 0-1

Ore 18.00

Virtus Entella-Carrarese 1-1 (5-4 dopo calci di rigore)

Lecco-Juventus NG 1-3

Montevarchi-Monterosi 1-0

Pescara-Vis Pesaro 6-0

Piacenza-Pro Vercelli 2-0

Pro Patria-AlbinoLeffe 1-0

Siena-Pontedera 0-1 d.t.s.

Triestina-Arzignano Valchiampo 0-1

Ore 21.00

Olbia-Torres