Serie C Trento, ufficiale: esonerati D'Anna e Gementi

TRENTO - Rivoluzione in casa Trento, società del girone A della serie C. La sconfitta interna contro il Renate infatti, non solo costa la panchina all’allenatore, Lorenzo D’Anna, ma anche il posto al ds Attilio Gementi. Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale: "A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il Direttore Sportivo Attilio Gementi e l’allenatore della Prima Squadra Lorenzo D’Anna. Il Club intende ringraziare il Direttore Sportivo e il tecnico per l’attività sin qui svolta e augura loro le migliori fortune professionali”.