Serie C, Juve Next Gen ko: Ferrari firma il 2-0 del Vicenza

VICENZA - La Juventus Next Gen cade a Vicenza nella gara di recupero della quinta giornata del Girone A. E' una doppietta di Ferrari , con una rete per tempo, a piegare i bianconeri al Menti. Con questo risultato la Juve Next Gen resta a quota 6 punti in classifica, quintultima posizione. Il Vicenza invece sale a quota 11, agganciando Pergolettese e Lecco in ottaca posizione.

La partita: Ferrari piega la Juve Next Gen con un gol per tempo

Parte forte il Vicenza, che al 6' si rende pericoloso con Rolfini che per due volte chiama in causa un attento Garofani, che devia in angolo. All'11' una presa mancata dello stesso portiere bianconero però innesca il rischio per i bianconeri: la difesa però riesce a respingere il tentativo di Ferrari. La Juve si fa viva al 22' con una bella conclusione potente di Pecorino che termina a lato di pochissimo. Il Vicenza replica con Rolfini (Garofani c'è), poi i biancorossi passano in vantaggio al 25' con Ferrari che, servito dalla destra da Dalmonte, batte Garofani, 1-0. La Juve cerca il pari con Pecorino al 34': colpo di testa out di un soffio, il Vicenza sfiora il raddoppio in pieno recupero quando il pallone, colpito di testa da Ferrari, impatta sulla traversa. La ripresa si apre così come si era chiusa la prima frazione: traversa per il Vicenza al 3' con un colpo di testa di Cappelletti, ma era tutto fermo per un fallo in attacco. La Juve si rende pericolosa al 7' con Mulazzi: il portiere Confente devia in calcio d'angolo. Al 24' il raddoppio del Vicenza: sugli sviluppi di un calcio d'angolo svetta Ferrari che devia in gol, 2-0.