Serie C, Trento: infortunio shock per Osuji. Stagione finita

TRENTO - Brutta tegola in casa Trento. L'ex centrocampista di Modena e Padova , Wilfred Osuji , ha riportato la rottura del tendine d’Achille della caviglia sinistra durante l'allenamento con i compagni. Per il nigeriano la stagione è già finita.

Il comunicato del club

"Nel corso dell’allenamento di mercoledì il centrocampista gialloblu Wilfred Osuji è incorso in un grave infortunio durante la fase di attivazione. Gli esami strumentali a cui è stato prontamente sottoposto hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille della caviglia sinistra. Il giocatore sarò operato già domani a Perugia dallo staff della dottoressa Giulia Favilli. Per lui si prospetta un lungo stop e il rientro in campo avverrà nella prossima stagione".