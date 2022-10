Serie C, la Juve Next Gen stende la Pro Sesto con Besaggio, Pecorino e Cudrig: 3-0

TORINO - Vince e convince la Juventus Next Gen di mister Brambilla che spazza via la Pro Sesto per (3-0). Decisive le reti di Besaggio e Pecorino nel primo tempo e quella di Cudrig nella ripresa. Con questo risultato i bianconeri salgono a quota 9 in classifica, mentre rimane ferma a 8 la Pro Sesto .

Primo tempo: Besaggio porta in vantaggio i bianconeri, Pecorino raddoppia!

La prima emozione arriva al 3' quando si accende una mischia all'interno dell'area della Juve e Capogna cerca il bersaglio grosso in scivolata, con la palla che rimbalza su Poli prima di uscire. Al 5' ancora Pro Sesto: ottimo lavoro di Gattoni sulla destra, pallone in mezzo per Capelli che a tu per tu con il portiere bianconero Garofani non impatta bene la sfera e l'occasione sfuma. Al 14' gli ospiti tornano a provarci con una conclusione dalla lunghissima distanza di Bruschi che esce di non molto a lato. Al 24' la Juventus va a un passo dalla marcatura: conclusione di Besaggio sulla quale il portiere Botti respinge, la palla arriva, nei pressi del dischetto di rigore, a Barrenchea che prova a ribadirla in rete di testa, ma il pallone termina a lato. Ancora Besaggio alla mezzora dal limite, conclusione che colpisce l'esterno della rete. La Juve è in crescita: Compagnon chiama il portiere Botti all'intervento poi, al 40' arriva il vantaggio bianconeri che, servito da Besaggio, batte Botti col mancino. Passano tre minuti e la Juve bissa: Rafia serve Pecorino che sul secondo palo appoggia in rete, 2-0. Allo scadere, reazione Pro Sesto con Bruschi, Garofani c'è.

Secondo tempo: Cudrig cala il tris e chiude i conti

Al 6' ci prova la Pro Sesto con Capogna, Garofani abbranca senza problemi, con quest'ultimo che dieci minuti più tardi fa un miracolo prima su Capelli e poi su Marzupio. La Juve risponde subito con Rafia, ancora illuminante, che serve Besaggio che successivamente trova Pecorino che calcia a botta sicura, ma l'attaccante ex Catania, trova l'opposizione di un avversario che di fatto gli impedisce la doppietta personale. Al 30' però arriva il tris bianconero, con Pecorino che suggerisce per il neo entrato Cudrig che lestissimo insacca il definitivo 3-0.