Zuelli: "Juve casa mia. Ecco che penso di Brambilla"

TORINO - Esame impegnativo aspetta oggi la Juventus Next Gen di mister Brambilla . Alle 18 infatti c'è la sfida di campionato (infrasettimanale) contro il Lecco secondo della classe e reduce da quattro risultati utili consecutivi (3 vittorie e un pari). Il centrocampista Emanuele Zuelli ha parlato ai canali ufficiali del club: "Io alla Juve mi sento a casa. Quest’anno, che per me è il secondo in questo club, mi sento ancora più in fiducia e parte attiva del progetto. Il mio obiettivo, che è anche quello della squadra, è quello di non porci limiti e di continuare a puntare il più in alto possibile. Spero di arrivare lontano, sia a livello personale, ma anche e soprattutto con questo gruppo. In questa stagione, sto cercando di dare il mio contributo all’interno dello spogliatoio e in campo, accompagnando i più giovani nella loro prima avventura in Serie C. Io ho già avuto la fortuna di confrontarmi in categorie importanti come la Serie B e la Serie C, quindi per me sarà importante dare una mano ai miei compagni. Chiaramente non ho l’esperienza di Poli e Iocolano, ma voglio dare il mio contributo".

Zuelli: "Brambilla ci chiede di non buttare mai via la palla e di non snaturarci. E' un grande allenatore"

"E' importante seguire mister Brambilla perchè chiede sempre di non snaturarci e non buttare mai via la palla. Brambilla è un grande allenatore e l'ha dimostrato anche nel settore giovanile dell'Atalanta. Le sue squadre erano sempre molto forti, ben organizzate e difficili da affrontare. La serie C? E' sicuramente un campionato più competitivo ed equilibrato rispetto a quello passato. Anche dalle prime partite abbiamo visto tante sorprese. Ci sono diverse squadre neopromosse che si trovano nelle zone nobili della classifica, mentre altre che partivano con ambizioni importanti ai nastri di partenza sono un po’ in ritardo, ma la stagione sarà lunghissima. Guardando in casa nostra, possiamo dire che le otto le partite che abbiamo disputato in questo inizio di campionato sono state tutte molto complicate".

Zuelli: "Lecco in fiducia, ma anche noi veniamo da un buon periodo e vogliamo vincere"

"Ci aspetta una gara difficile e tosta contro il Lecco. E' una squadra che conosciamo perchè ci abbiamo già giocato contro in Coppa Italia, ma è chiaro che non sarà la stessa partita. Incontreremo una squadra in fiducia, ma anche noi arriveremo carichi per questo appuntamento perché l’ultimo risultato ottenuto ci ha dato tanta autostima. I tre punti contro la Pro Sesto? Ci mancava da troppe partite la vittoria, quindi il successo ci ha dato forza e fiducia. Lo spirito del gruppo è sempre stato ottimo perché, pur non arrivando le vittorie, le nostre prestazioni continuavano a essere di buon livello".