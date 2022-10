Serie C, Juve Next Gen ko a Lecco. Il palo ferma Mulazzi

Sblocca Pinzauti, nella ripresa Mulazzi colpisce il palo

La gara si accende subito: al 3' la Juve è pericolosa con il colpo di testa di Sersanti che costringe il portiere Melgrati a rifugiarsi in angolo con un bell'intervento. Il Lecco replica al 6' con la botta da fuori di Zucconi che termina a lato non di molto. Al 17' il Lecco sfiora la rete con una conclusione da lontano di Galli che, con la deviazione di Muharemovic, termina di un soffio in angolo. Al 20' è la volta della Juve di sfiorare il vantaggio, ma il colpo di testa di Cudrig impatta sulla traversa per poi essere spazzato in corner: sugli sviluppi Stramaccioni chiama di testa Melgrati a un nuovo intervento. Dall'altra parte, al 28', ci prova Zambataro: Garofani devia in angolo. Il parziale cambia al 34': Stramaccioni, in area, intercetta la sfera con un braccio, calcio di rigore per il Lecco trasformato da Pinzauti. Nella ripresa, al 32' la Juve cerca la via del pareggio con Pecorino che non riesce a trovare lo specchio con una scivolata sotto porta. Al 41' altra ghiotta occasione: gran lavoro di Rafia che dalla sinistra lascia partire uno splendido cross per Mulazzi che impatta di testa ma la sfera viene ribattuta dal palo. Dall'altra parte, in pieno recupero, il Lecco cerca il colpo del ko con una conclusione di Scapuzzi che Garofani devia in calcio d'angolo.

Girone A

Vince il Renate contro il Piacenza e conquista la vetta della classifica con 18 punti. Bene l'Arzignano che vince contro l'Albinoleffe con un sonoro 3-0 e si porta a quota 16 punti. Il Novara perde ancora, vince la Pro Vercelli con la Virtus Verona.

Girone B

Male la Carrarese ko con l'Imolese. La Virtus Entella sale a quota 17 punti dopo il successo con l'Aquila Montevarchi. Stop Fiorenzuola: il Gubbio vince 1-0.