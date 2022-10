Serie C, Catanzaro-Juve Stabia 2-0. Ok Messina e Foggia, Pescara secondo

TORINO - Primato confermato per il Catanzaro che batte la Juve Stabia con il punteggio di due reti a zero. Segue il Pescara che in attesa della gara con il Crotone si porta al secondo posto.

Girone C

Il Messina batte il Latina 4-1 e sale a 7 punti in classifica: nella prima frazione i padroni di casa vanno a segno con Catania e Iannone, ancora Catania cala il tris nella ripresa; Carletti accorcia le distanze, poi in pieno recupero Fiorani cala il poker. Bene il Foggia che batte in rimonta la Fidelis Andria che si era portata in vantaggio nel primo tempo con Candellori prima che Rizzo, Nicolao e Petermann fissassero il risultato sul 3-1 finale a favore dei satanelli. Una rete per tempo, firmate Lescano e Vergani, e il Pescara supera 2-0 l'Audace Cerignola, portandosi al secondo posto. Reti inviolate tra Picerno e Viterbese. Catanzaro resta in vetta superando 2-0 la Juve Stabia: nel primo tempo Tentardini, nella ripresa Iemmello. Termina 1-1 tra Giugliano (che sale a 14 punti) e Gelbison (che si porta a 15): al vantaggio ospite di Graziani replicano i padroni di casa con Salvemini. Antonini nel primo tempo e Romano nella ripresa valgono il 2-0 con il quale il Taranto supera il Potenza. Vittoria esterna dell'Avellino, in casa della Virtus Francavilla. Irpini avanti di due con Trotta e Illanes, la Virtus rimonta con Maiorino e Patierno: nel finale è di Dall'Oglio il gol partita.

