Juventus Next Gen, ci pensa Compagnon! Triestina ko, Brambilla sorride

La Juventus Next Gen segna con Compagnon e resiste in dieci: Triestina ko

Dopo una prima fase di studio all'11' arriva la prima occasione per la Juventus: Turicchia lascia partire un destro a giro dal limite che sfiora il palo. Al 16' pericolosa la Triestina con la conclusione di Sarzi Puttini da dentro l'area di rigore: la palla finisce alta. Al 40' ci prova la Juve con il cross di Rafia, Barbieri, in sovrapposizione in area, non riesce a raggiungere la sfera di pochissimo. Nella ripresa ad un passo dal vantaggio la Triestina: al 6' Ganz rimette al centro dell'area per Sabbione, che dall'area piccola manda fuori. Al 19' arriva il vantaggio della Juventus: Compagnon si accentra con un dribbling, controlla con il sinistro e lascia partire un tiro rasoterra vicino al palo: Pisseri battuto. Al 23' espulso Riccio della Juventus per doppia ammonizione: bianconeri in 10. La Triestina flirta con il pareggio al 27' con la rete sfiorata da Ganz su calcio di punizione. Al 37' spinge la Triestina con il neo entrato Minesso che conclude alto ben servito da Petrelli. Al 41' parità numerica in campo il doppio giallo a Sabbione del Piacenza (entrata in ritardo su Muharemovic).

Girone A

Sorpresa Lecco che, dopo la vittoria esterna sull'Arzignano Valchiampo, si ritrova capolista in solitaria con 20 punti. Seguono ad un punto di distanza Feralpisalò (1-0 al Pordenone) e Renate (0-0 con l'Albinoleffe). Ko interno per la Pro Vercelli contro il Pro Sesto (1-2), il Novara vince a Padova e si rilancia (2-1).

Girone B

Il Gubbio liquida la pratica Imolese (3-0) e vola momentaneamente in vetta alla classifica con 20 punti. Siena ko a Recanati, la Virtus Entella esulta 3-2 contro l'Ancona. Solo 0-0 tra Vis Pesaro e Alessandria.