Serie C, Carrarese-Reggiana 1-1. Monterosi-Monoopoli 2-2

TORINO - Si concludono in parità i due posticipi di Serie C: nel girone B pari acciuffato in extremis da D'Ambrosio della Carrarese che replica al vantaggio della Reggiana firmato Nardi: 1-1. La Reggiana non riesce quindi a scavalcare in vetta Entella e Gubbio e resta terza a 19, -1 dalla coppia di testa. La Carrarese sale a 16 e aggancia il Siena in ottava posizione. Anche nel girone C pari all'ultimo: termina 2-2 Monterosi-Monopoli, con i padroni di casa che passano in vantaggio con Verde, gli ospiti pareggiano con Piccinni e sorpassano con Falbo, in pieno recupero pareggia Tolomello. Il Monterosi sale a 13 punti, un gradino sotto al Monopoli che si porta a 14.

Carrarese-Reggiana 1-1

Primo tempo a reti inviolate e praticamente privo di emozioni: la gara si accende nella seconda frazione di gioco con la conclusione a girare di Rosafio (6') sulla quale interviene Satalino. Ma la Reggiana non si accontenta di provarci, e un minuto dopo passa in vantaggio: Rosafio fa fuori un paio di avversari e serve Pellegrini che calcia a rete trovando la respinta del portiere Satalino, ma Nardi è lì e il suo secondo tentativo (il primo viene respinto dalla difesa) termina in fondo alla rete. Buon momento per gli ospiti che tornano a provarci al 19' con una conclusione di Pellegrini che approfitta di una disattenzione difensiva degli avversari e chiama Satalino alla deviazione in angolo. In pieno recupero, all'ultimo dei 6' concessi, D'Ambrosio, in una mischia in area avversaria, trova il corridoio vincente, 1-1.

Monterosi-Monopoli 2-2

Il punteggio cambia al 12' con il Monterosi che passa in vantaggio con Verde che capitalizza al meglio un lancio lungo di Mbende. Il Monopoli pareggia al 20': Viteritti crossa in mezzo, Alia respinge ma il più lesto ad arrivare sul pallone è Piccinni che insacca, 1-1. Nel finale di frazione, Monterosi pericoloso con Di Paolantonio che, servito da Carlini, conclude a lato non di molto. Nella ripresa, al 12' il Monopoli passa in vantaggio con Falbo che, entrato da una manciata di secondi, scarica un mancino che impatta sul palo interno prima di insaccarsi. Ancora Monopoli al 18': Viteritti di poco a lato. Gli ospiti vanno con insistenza a caccia del nuovo gol: al 29' ci prova Manzari, devia Alia, al 31' Montini sotto misura colpisce la traversa. ;a in pieno recupero, il colpo di coda del Monterosi, con una botta di Tolomello che batte Nocchi, 2-2.