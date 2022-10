TORINO - Dalle prime luci dell'alba nelle province di Bari, Palermo e Taranto nel corso di un'operazione dei Carabinieri sono state arrestate 19 persone - 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari - su ordine del Gip della procura di Bari su richiesta della Dda. I capi di imputazione sono: associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso.

Foggia, arrestato il presidente Canonico

Si contestano, a vario titolo, anche i reati di scambio elettorale politico-mafioso e associazione mafiosa nelle indagini che stamani hanno portato all'arresto di 19 persone tra le province di Bari, Taranto e Palermo. Tra gli arrestati posti ai domiciliari figurano Francesca Ferri, consigliera comunale di Bari per Italia Popolare e Nicola Canonico, imprenditore e presidente del Foggia calcio, in passato consigliere pugliese e comunale a Bari. Le indagini riguardano un presunto scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019.