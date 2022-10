La Serie C e la crisi energetica. Ghirelli: "Messina-Monterosi alle 12"

ROMA - "Giocando alle 12 le società combattono la crisi energetica che sta facendo alzare notevolmente i costi delle bollette, e inoltre mostrano la capacità di trasformare la difficoltà in un'opportunità, dando visibilità ai club e cercando di entrare in nuovi possibili mercati come quelli dei paesi asiatici". Lo dice il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ufficializzando che la partita Messina-Monterosi Tuscia, valevole per l'undicesima giornata del girone C della Terza Serie, di domenica 6 novembre, sarà la prima che si giocherà alle ore 12. In precedenza, riferendosi sempre al tema dei 'lunch match', quindi giocati alla luce del giorno per contrastare il caro energia, Ghirelli aveva spiegato che "è difficile cambiare uno stile di vita, ma si dovrebbe avere la forza di provarci anche perché la crisi energetica non si risolverà in tempi brevi". "Un primo obiettivo è stato raggiungo - aveva aggiunto -, perché non si gioca più la sera". Quanto a Monterosi Tuscia-Messina, la decisione della Lega Pro è stata presa In accordo con il presidente del club siciliano Pietro Sciotto e il dg della società laziale Fabrizio Lucchesi. "Ringrazio il presidente Sciotto perché, dopo la partita 'Della Gentilezza' di domenica scorsa - dice ancora Ghirelli -, ha aderito alla sperimentazione di giocare alle 12. E' un orario che salvaguarda i tifosi e le famiglie. La partita terminerà alle ore 13:45 e quindi il pranzo domenicale si potrà svolgere con tutta la famiglia".