Serie C, non basta Iocolano alla Juve Next Gen: con l'Abinoleffe è 1-1

BERGAMO - Juventus Next Gen ed Albinoleffe non si fanno male e si prendono un punto a testa, nella sfida valevole per l'undicesima del girone A di serie C. Meglio i seriano nel primo tempo, mentre nella ripresa sono i bianconeri a tenere meglio il campo. Dopo la rete del vantaggio dei padroni di casa arrivata al 34'con un siluro di Cori, nel secondo tempo a riportare il punteggio in parità ci ha pensato Iocolano. Quest'ultimo, migliore in campo della squadra di Brambilla, con una conclusione da attaccante vero ha bucato l'estremo difensore dell'Albinoleffe rimettendo tutto in equilibrio. Nel finale di gara la Juve sfiora il vantaggio con Sekulov, ma Pagno è abile a respingere e dire di no. Un punto che fa classifica per entrambe: i bianconeri salgono a 13 punti, i seriani toccano invece quota 12.