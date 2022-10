Serie C, Padova beffato nel recupero da Zunno: a Piacenza termina 1-1

PIACENZA - Piacenza e Padova non vanno oltre l'(1-1) nel monday night dell'undicesima giornata del girone A di serie C. Patavini beffati in pieno recupero, da un gol di Zunno , che si è fatto trovare pronto sul cross dalla destra di Lamesta e ha depositato in rete, rispondeno così al vantaggio ospite siglato da Ceravol nel primo tempo. Con questo risultato il Piacenza rimane ultimo ma sale a 5 punti, mentre il Padova tocca quota 18, mancando l'occasione di agganciare il secondo posto.

La partita

Subito un corner per il Piacenza, batti e ribatti in area, poi il Padova riparte con Piovanello che si invola verso la porta ed effettua un tiro-cross che però è sballato. Il Piacenza risponde con Gonzi: tiro a giro fuori di poco. Al 10' il Padova passa: Russini tocca per Ceravolo che in area controlla e di sinistro batte Tintori. Al 13' occasione Piacenza: cross di Gonzi in area, ma nè Cesarini e nemmno Morra, riescono ad arrivare sul pallone. Al 32' ancora Piacenza con Munari: tiro potente ma centrale, bloccato da Donnarumma. Al 39' grande occasione per i lombardi: un rimpallo dopo un cross di Morra regala un pallone d’oro a Cesarini, che da due passi, calcia incredibilmente alto. La prima frazione termina col vantaggio dei patavini. Ripresa: al 7' bella giocata sulla sinistra di Gonzi che supera un avversario e crossa per il colpo di testa di Frosinini: palla fuori di un soffio. Al 14', veementi proteste dei biancorossi che chiedevano un calcio di rigore per un intervento di Belli su Cesarini, l’arbitro lascia però proseguire ed estrae il rosso per il ds del Piacenza Matteassi. Altre proteste tre minuti più tardi, quando nell'altra area di rigore, Tintori salva la conclusione di Franchini da due passi, con la palla che sembra aver varcato la linea di porta. L'arbitro dice che non è gol e si prosegue. Negli ultimi minut la partita molto spezzettata con tantissimi falli e poco gioco. Ma quando la bilancia sembra pendere dalla parte del Padova, un cross dalla destra in area di Lamesta trova Zunno pronto da due passi a mettere dentro e a regalare al Piacenza un punto che dà morale in vista del prosieguo del campionato. Al Garilli finisce 1-1.