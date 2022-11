Juventus Next Gen agli ottavi di Coppa Italia: che cinquina!

SALO' - La Juventus Next Gen supera in trasferta la Feralpisalò con il punteggio di 5-2 e supera il turno in Coppa Italia di Serie C. Partenza bruciante dei bianconeri che al 23' sono già avanti di due ad effetto dei centri di Iocolano e Compagnon: D'Orazio accorcia per i gardesani e nel finale di tempo il botta e risposta tra Verduci per i bianconeri e Bacchetti per la Feralpi, che manda tutti negli spogliatoi con la Juve in vantaggio per 3-2. Nella ripesa sono Sersanti e Lipari a rimpinguare il bottino dei ragazzi di Brambilla. Agli ottavi i bianconeri affrontano la vincente di Piacenza-Sangiuliano, in programma domani.