TORINO - Importante rinnovo in casa Juventus Next Gen. Nicolò Cudrig, come si legge sui canali ufficiali del club bianconero, ha rinnovato fino al 30 giugno 2026. L'attaccante classe 2002 ha segnato fin qui in campionato due gol, uno decisivo allo scadere per il pareggio (1-1) contro il Pordenone alla seconda giornata del Girone A di Serie C, l'altro nel 3-0 con cui la Juventus Next Gen ha battuto il Pro Sesto nell'ottavo turno.