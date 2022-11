Serie C, l'Albinoleffe manda ko la Pro Vercelli. L'Alessandria vince e respira

TORINO - Nel Girone A di Serie C la Pro Vercelli ne prende tre in casa dall' Albinoleffe . Meglio l 'Alessandria nel Girone B: i grigi vincono 2-1 a Lucca e respirano in classifica. In vetta nel Girone B di Serie C ci sono Cesena (vittorioso in casa 3-0 contro il Gubbio ) e l'Entella (pareggio 0-0 con la Reggiana). Il Siena vince a Pesaro ed è a -2 dalla coppia di testa, come la Carrarese dopo il 2-0 alla Fermana.

Girone A

La Pro Vercelli cade in casa contro l'Albinoleffe che ne fa tre (1-3). In vantaggio con Saco e in dieci per l'espulsione di Perrotta al 12' della ripresa, i padroni di casa si fanno rimontare dalle reti di Manconi, Tomaselli e Cori.

Pro Vercelli-AlbinoLeffe 1-3

Girone B

La Carrarese batte la Fermana con il punteggio di due reti a zero: succede tutto nella ripresa con Schiavi che sblocca il punteggio, Samele che raddoppia in pieno recupero sospingendo i marmi a quota 22 punti, mentre la Fermana resta a 9. Si ferma la corsa del Gubbio che perde la vetta cadendo sul campo del Cesena: apre Corazza subito, nel secondo tempo vanno a segno Hraiech e Ferrante, proiettando la squadra di Toscano a quota 24, mentre il Gubbio è fermo a 23. Vittoria esterna per il Fiorenzuola, che si porta a quota 21, in casa della Recanatese, che resta a 11: decide Morello nella ripresa. La Torres supera 2-1 il Montevarchi con le reti di Scappini e Masala, inframezzate dal momentaneo pari di Giordani. Successo esterno del Siena: 2-0 alla Vis Pesaro con Paloschi e Riccardi. Vince in trasferta l'Alessandria che, grazie a Lombardi e Nepi, manda ko la Lucchese 1-2 (per i padroni di casa momentaneo pareggio di Tumbarello). Successo di misura del Pontedera: contro il Rimini decide il gol di Aurelio. Pareggio tra San Donato Tavarnelle e Ancona (1-1): a Galligani risponde Spagnoli. Pari a reti bianche tra Entella e Reggiana.

Carrarese-Fermana 2-0

Cesena-Gubbio 3-0

Recanatese-Fiorenzuola 0-1

Torres-Montevarchi 2-1

Vis Pesaro-Siena 0-2

Lucchese-Alessandria 1-2

Pontedera-Rimini 1-0

S. Donato-Ancona 1-1

Entella-Reggiana 0-0