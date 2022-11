Messina-Monterosi, segna Lewandowski su punizione...Ma è il portiere!

MESSINA - Segna Lewandowski, e di per sé non è una notizia, se non si aggiunge che l'interessato non è Robert, l'attaccante polacco del Barcellona, ma il connazionale Michal, in forza al Messina. E va anche aggiunto che Michal, di mestiere, fa il portiere: dettaglio che rende quantomeno inusuale iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Vogliamo esagerare? Ti aspetti un gol in mischia su un calcio piazzato, in un finale concitato, un colpaccio in area alla Taibi o alla Rampulla: niente di tutto questo. Al momento del gol di Lewandowski infatti il Messina era già passato in vantaggio con la rete di Fazzi. E si è trattato tutt'altro che di un tocco sottomisura in area avversaria: allo scoccare del 33', minuto del gol, Lewandowski si trovava nella propria metà campo, in procinto di calciare una punizione. E sì, il portiere del Messina ha calciato direttamente in porta; approfittando di una disattenzione del collega-dirmpettaio Alia, estremo difensore del Monterosi probabilmente stupito e sorpreso dalla traiettoria tanto quanto i tifosi sugli spalti, ha insaccato il pallone. Sorpresa condivisa dal profilo Twitter del Messina: "Non abbiamo la grafica perché ha segnato il nostro portiere Lewandowskiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!".