Juve Next Gen, Rafia e Barrenchea piegano il Novara: 2-1

TORINO - La Juve Next Gen si impone 2-1 nel derby piemontese contro il Novara . Il parziale dell'incontro cambia al 7' quando Rafia porta in vantaggio i bianconeri: ad inizio ripresa il pareggio azzurro messo a segno da Marginean , ma la gioia del Novara dura solo tre minuti, quanto basta a Barrenchea a mettere la firma sul 2-1 definitivo. La Juve Next Gen sale a 16 punti, il Novara resta fermo a 20.

Primo tempo: Rafia la sblocca subito

La Juventus Next Gen dopo il pareggio in campionato con l'Albinoleffe e la roboante vittoria in Coppa Italia con la FeralpiSalò ha affrontato tra le mura amiche il Novara. Il derby valido per la 12esima giornata di Serie C ha visto sin dal primo minuto imporsi gli uomini di Brambilla. Al 7', infatti, i bianconeri sbloccano subito la partita. Sventagliata di Barrenechea sulla fascia destra per Barbieri che di prima intenzione la mette in mezzo per l’inserimento di Rafia. Il tunisino al centro dell’area non sbaglia e trafigge Desjardins. Qualche minuto più tardi è ancora Barbieri protagonista a destra. Cross sulla testa di Iocolano che in tuffo non trova di poco la porta. Al 18' Compagnon d’esterno dà una grandissima palla a Barbieri che arriva sul fondo e crossa al centro trovando però la respinta della difesa del Novara.

Nella ripresa botta e risposta Marginean-Barrenchea

Nella ripresa le due squadre si sono equivalse. Dopo alcune occasioni dei bianconeri è arrivata la risposta del Novara che al 53' con Marginean trova la rete del pareggio. La Juventus Next Gen ha avuto una reazione immediata e solo 3 minuti più tardi, al 56', si riporta in vantaggio con Barrenechea che disegna una conclusione precisa e potente angolata. Al 64' è ancora una volta la Juve a rendersi pericolosa. Cudrig premia la sovrapposizione di Barbieri che cerca il tiro cross dal fondo trovando una deviazione in corner. Lo stesso Barbieri raccoglie al limite dopo una respinta da angolo non centrando lo specchio della porta. Al 74' su cross di Rafia c'è stato un presunto tocco di mano da parte di Ciancio. L'arbitro ha valutato regolare l'intervento e lasciato proseguire.