Serie C, Foggia-Avellino 1-1: Russo replica a Petermann

FOGGIA - Allo Zaccheria si chiude in parità (1-1) il posticipo della dodicesima giornata del Girone C di Serie C tra Foggia e Avellino. Petermann porta in vantaggio i satanelli su rigore al 3', l' Avellino trova subito il pari con Russo all'8'. Dopo la mezz'ora di gioco gara nterrotta per cinque minuti per lancio di fumogeni e petardi. Il Foggia sale a quota 15 punti in classifica, l' Avellino a 13.

Primo tempo dinamico e intenso. Gara interrotta per cinque minuti per lancio di petardi e fumogeni

Avvio avvolgente del Foggia che già al 2' si trova in vantaggio: fallo in area di Garetto che scalcia ingenuamente Garattoni, calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Petermann apre il piattone e spiazza Pane per l'1-0 dei satanelli. L'Avellino non si demoralizza e carica a testa basse alla ricerca del gol del pareggio. I Lupi lo trovano quasi subito: all'8' l'interno destro velenoso di Russo viene deviato leggermente, con il pallone che finisce nel sacco a Nobile battuto. Si tratta del terzo gol per Raffaele Russo, cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Partita elettrica e avvincente allo Zaccheria. Al 17' occasione Avellino con Casarini, la conclusione viene respinta da Nobile. I Lupi continuano a pressare; al 28' Russo di accentra e suggerisce di piatto per Casarini, Rizzo ferma tutto. Al 29' l'entrata allo stadio dei tifosi dell'Avellino è accompagnata dal lancio di diversi petardi fuori dal terreno di gioco, con l'intervento repentino dei vigili del fuoco. Scollinata la mezz'ora di gioco, il Foggia torna a rendersi pericoloso con una doppia occasione incredibile: Garattoni colpisce il palo, Ogunseye fa da sponda per Costa che scocca un diagonale a fil di palo che termina a lato. Al 35' l'arbitro è costretto a richiamare i giocatori a centrocampo per i continui lanci di petardi e fumogeni da parte di entrambe le tifoserie. Dopo sei minuti di interruzione la partita può riprendere allo Zaccheria. Al 43' chance per il Foggia: Petermann verticalizza per Vuthaj il cui diagonale viene bloccato da Pane. Poco dopo ci prova Petermann con l'esterno sinistro: pallone alto sopra la traversa. Dopo cinque minuti di recupero si chiude il primo tempo di un gara molto intensa e accesa, sia in campo che sugli spalti.

L'1-1 non si schioda: allo Zaccheria Foggia e Avellino di dividono la posta in palio

Nella ripresa inizia bene l'Avellino: al 2' Russo serve di tacco Tito, cross per Gambale il cui tiro di esterno viene murato. Al 4' sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con Casarini che però perde l'attimo decisivo e manda così alto. L'ottimo momento dell'Avellino quasi non provoca l'autorete di Di Pasquale: calcio di punizione potente in area di Russo, il capitano del Foggia interviene in modo scomposto ma per sua fortuna la palla termina a lato di poco. Al 15' il neo entrato Murano mette al centro un diagonale troppo lento per Casarini: Nobile interviene e blocca la sfera. Il Foggia torna a premere e al 17' trova una ghiotta occasione per segnare: mischia furibonda sulla linea di porta, Ogunseye serve Vuthaj, Pane chiude la porta sul tocco dell'attaccante albanese. Al 21' ancora Vuthaj ad impegnare Pane con un colpo di testa preciso ma poco potente su corner di Costa: il portiere dell'Avellino para senza patemi. Nel finale grosa chance mancata dal Foggia: al 36' Garattoni crossa, Vuthaj in spaccata non arriva all'appuntamento con il gol. Nel primo dei quattro minuti di recupero concessi, l'Avellino manda al tiro Tito con una deviazione: Pane para. Ribaltamento di fronte con il Foggia pericoloso: D'Ursi controlla un passaggio verticale e calcia: pallone sul fondo.