TORINO - Continuano i rinnovi in casa Juventus Next Gen. Dopo il rinnovo del centrocampista Andrea Bonetti fino al 2025 e dell'attaccante ex Monaco Nicolò Cudrig fino al 2026, è arrivato anche quello di Riccardo Turicchia. Il difensore classe 2003, come fa sapere il club tramite i propri canali social, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2025.