Juve Next Gen inarrestabile: ko anche la Pro Vercelli, Brambilla vola in classifica

Juve Next Gen: decide Poli contro la Pro Vercelli

Primo squillo dell'incontro al 4' per la Juve con Compagnon che entrato in area trova l'opposizione di Calvano. La Pro Vercelli ha una doppia occasione al 9' quando il portiere Raina deve dapprima dire no ad Arrighini per poi ripetersi sul colpo di testa di Comi. Ancora Pro con Anastasio che al 2' ci prova su punizione, palla alta. La Juve torna a farsi vedere per due volte con Compagnon che al 27' chiama il portiere Rizzo all'intervento e al 33' non trova la porta con il tiro a girare. Al 39' Juve in vantaggio: Iocolano crossa sul secondo palo dove irrompe Poli che batte Rizzo di testa, 1-0. Ultimo squillo del primo tempo bianconero con Pecorino che trova la parata di Rizzo. Ad inizio ripresa si ripete per altre due volte il duello Pecorino-Rizzo, col secondo che riesce a sventare entrambi i pericoli. All'11 è sempre Pecorino a provarci per i bianconeri, pallone alto, così come è alto, al 19', il sinistro di Turicchia. Nel finale, al 37' la Pro va vicina al pari, ma Guindo in area colpisce malissimo da ottima posizione. Le bianche casacche tornano a provarci con Mustacchio (fuori), Gatto (alto) e ancora con Mustacchio in pieno recupero, stavolta Raina sventa. La Pro poi chiuderà in 10 uomini per il rosso diretto a Vergara per proteste.

Girone A

Vola sempre più in alto il Pordenone, che in esterna ne rifila tre al Piacenza, allungando a (+2) sul Renate che non va oltre l'1-1 sul campo della Triestina. Pareggiano Albinoleffe e Sangiuliano City: per gli ospiti segna Cogliati che replica al vantaggio firmato da Ali Zoma. Successo di misura in trasferta per il Mantova contro l'Arzignano Valchiampo: decide Pierobon. Tre punti anche per la Pergolettese: Bariti e Andreoli stendono il Trento 2-1, a segno con Bocalon. Momentaccio per il Padova che cade con la Pro Sesto: gol di Sala e Gerbi. Buona la prima per Modesto sulla panchina del Vicenza, dopo il 2-1 sul campo della Virtus Verona. Ok il Novara, di misura (1-0) sulla Pro Patria grazie alla rete di Marginean.

I RISULTATI

Albinoleffe-Sangiuliano City 1-1

Arzignano Valchiampo-Mantova 0-1

Juventus Next Gen-Pro Vercelli 1-0

Pergolettese-Trento 2-1

Pro Sesto-Padova 2-0

Triestina-Renate 1-1

Feralpisalò-Lecco 0-0

Novara-Aurora Pro Patria 1-0

Piacenza-Pordenone 0-3

Virtus Verona-Vicenza 1-2