Serie C, l'Alessandria fa 0-0 con la Fermana. Bene Catanzaro, Pescara e Crotone

TORINO - Nella tredicesima giornata del Girone B di Serie C la Reggiana di Diana fa viene bloccata sull'1-1 dal Pontedera . Fallisce dunque il tentativo di salire al primo posto, in attesa di Virtus Entella-Cesena in programma domani. L' Alessandria pareggia 0-0 a Fermo . I padroni di casa falliscono un calcio di rigore nel finale con Fischnaller . La Carrarese perde col Fiorenzuola , ko anche il Gubbio (1-3 contro la Recanatese ), la Lucchese vince a Siena (1-0). Nel Girone C il Catanzaro continua a vincere (1-0 al Monterosi , gol di Pasquale Fazio ), capolista con 35 punti, Pescara (1-0 al Messina , decide Vergani ) e Crotone ( Pannitteri e Guido Gomez rimontano l' Andria ).

Girone B

Seconda sconfitta di fila per il Gubbio: la Recanatese vince in trasferta 3-1. Ospiti avanti con Sbaffo e Alfieri, pareggia Bulevardi per i padroni di casa. Lo stesso Bulevardi sbaglia un rigore ad inizio ripresa e viene espulso a quindici minuti dalla fine, la Recanatese chiude i conti con Carpani. L'Ancona vince nel finale contro l'Imolese: decide Mattioli. Un espulso per parte: Mezzoni per i padroni di casa, Agyemang per gli ospiti. Nessun gol in Aquila Montevarchi-Vis Pesaro e Fermana-Alessandria (0-0, Fischnaller fallisce un rigore nel finale per i padroni di casa). Sartore e Stronati lanciano il Fiorenzuola contro la Carrarese, in dieci per l'espulsione di Mercati. L'Olbia pareggia in extremis 2-2 in casa contro il San Donato Tavarnelle. Ospiti avanti all'intervallo 2-1 grazie alle reti di Ubaldi e Calamai, Ragatzu a segno per i sardi. Boganini pareggia al 44' della ripresa. Espulsi Contini (Olbia) e Contipelli (San Donato Tavarnelle). Il Pontedera blocca la Reggiana 1-1: Montalto resplica a Catanese. Il Rimini, in vantaggio con Delcarro, si fa riprendere in casa dal Sassari con Sanat. Espulso Vano per i padroni di casa. Il Siena è battuta in casa dalla Lucchese con Bruzzaniti-gol.

Gubbio-Recanatese 1-3

Reggiana-Pontedera 1-1

Ancona-Imolese 1-0

Montevarchi-Vis Pesaro 0-0

Fermana-Alessandria 0-0

Olbia-San Donato Tav. 2-2

Rimini-Torres 1-1

Siena-Lucchese 0-1

Fiorenzuola-Carrarese 2-0

Girone C

De Sena lancia il Gelbison contro la Turris (1-0). Vittoria esterna per il Foggia a Monopoli con Di Pasquale e Vuthaj. Continua la sua marcia il Catanzaro, 1-0 al Monterosi con rete di Fazio. Tris Potenza al Latina: Girasole, autorete di Esposito e Caturano. Il Taranto si risolleva vincendo in casa contro la Viterbese 2-1: Antonini Lui e Diaby a segno per i padroni di casa, di Andreis la rete ospite. Al Pescara basta la rete di Vergani per mandare ko il Messina. Avellino ko in casa: il Giugliano sbanca il Partenio Lombardi con Esposito. Cerignola e Picerno pareggiano 1-1: Achik in pieno recupero risponde a Esposito. Vittoria in rimonta per il Crotone conro l'Andria (2-1): ospiti in vantaggio con Bosius, Pannitteri e Guido Gomez ribaltano la gara. La doppietta di D'Agostino regala tre punti alla Juve Stabia contro la Virtus Francavilla (espulso Maiorino).

Gelbison-Turris 1-0

Monopoli-Foggia 0-2

Monterosi-Catanzaro 0-1

Potenza-Latina 3-0

Taranto-Viterbese 2-1

Pescara-Messina 1-0

Audace Cerignola-Picerno 1-1

Crotone-Fidelis Andria 2-1

Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-0

Avellino-Giugliano 0-1