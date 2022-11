Trento, ufficiale l'arrivo di Vitturini

TRENTO - Con una nota sui propri canali societari, il Trento, società del girone A di serie C, ha annunciato l'arrivo di Davide Vitturini. "A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Vitturini, che ha sottoscritto con il Club un contratto annuale, sino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione 2023 – 2024. A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Davide Vitturini e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblu".