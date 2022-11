Serie C, Entella-Cesena 0-0: Volpe e Toscano restano in vetta

CHIAVARI - Un punto a testa nel posticipo-big match del Girone B di Serie C: Entella e Cesena non si fanno male e si portano entrambe al comando del raggruppamento, a quota 25 punti, +1 dalle seconde Reggiana e Fiorenzuola . Termina a reti inviolate con il Cesena che resta in 10 al 10' della ripresa per il doppio giallo a Mercadante .

Primo tempo

Subito Entella che ci prova al 2': la difesa del Cesena però riesce a controllare l'inserimento di Tenkorang. All'8' ecco anche il Cesena: sugli sviluppi di un angolo, De Rose prova una conclusione che termina alta. Al 10', ancora da azione d'angolo, palla di Chiarello per Prestia, palla a lato. Al 14' ancora ospiti pericolosi: ottimo il colpo di testa di Ferrante in torsione, altrettanto bella la risposta del portiere dell'Entella De Lucia. Lavoro anche per Tozzo dall'altra parte: punizione tagliatissima di Ramirez sul primo palo dove Corbari interviene di testa, il portiere del Cesena si oppone coi pugni. Al 41' il Cesena torna a farsi pericoloso con una conclusione di Ferrante che viene respinta da Parodi.

La ripresa

Subito nella ripresa Chiarello da posizione irregolare mette in rete, ma era già alta da tempo la bandierina dell'assistente. Al 10' episodio chiave: Mercadante, già ammonito, stende Zappella e rimedia il secondo giallo del proprio incontro, cambiano gli equilibri in campo con il Cesena in 10 uomini, e Toscano corre ai ripari schierando i suoi con il 5-3-1. Al 24' ci prova per gli ospiti Saber, avventandosi su una palla in uscita dall'area avversaria, De Lucia c'è sulla conclusione, deviazione in angolo.