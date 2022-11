Diretta Sangiuliano City-Juventus Next Gen ore 19:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SEREGNO - Si torna in campo per la Coppa Italia Serie C. Ad aprire la tre giorni per gli ottavi di finale sarà Sangiuliano City-Juventus Next Gen, in programma oggi alle 19:30 allo stadio "Ferruccio" di Seregno. Il Sangiuliano City di Ciceri, società milanese sbarcata quest'anno nei professionisti dopo cinque promozioni in cinque anni, si è regalata la sfida contro i bianconeri dopo aver battuto il Piacenza ai rigori nel turno precedente. La Juventus Next Gen di Brambilla ha rifilato una cinquina al Feralpisalò e si presenta alla sfida di quest'oggi con un ruolino di marcia in campionato ampiamente positivo: due vittorie consecutive contro Novara e Pro Vercelli, cinque risultati utili di fila compreso il pokerissimo ai Leoni del Garda del 2 novembre scorso. Per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C si gioca in gara secca: supplementari ed eventuali rigori in caso di parità.