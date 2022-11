Juve, i convocati della Next Gen per la Pro Patria: c'è Soulé

TORINO - Sabato, ore 14:30, allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio andrà in scena il match di cartello della 14ª del campionato di Serie C tra Pro-Patria e Juventus Next Gen. I bianconeri sono reduci da 2 vittorie consecutive (5vittorie e un pareggio in un mese) ed occupano l'8° posto (19 punti) a +1 proprio sulla Pro-Patria. Una partita molto importante per l'allenatore dei giovani bianconeri Massimo Brambilla: "Sono forti, soprattutto in casa, e noi dal canto nostro dobbiamo migliorare il nostro ruolino in trasferta in campionato: domani può essere l’occasione giusta". Brambilla che potrà contare ancora su Matias Soulé.