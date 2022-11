Diretta Pro Patria-Juventus Next Gen ore 14:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BUSTO ARSIZIO (Varese) - Alle 14:30 la Juventus Next Gen (U23) fa visita alla Pro Patria in occasione della 14ª del Girone A del campionato di Serie C. Match importante per entrambe le squadre visto che i bianconeri occupano l'8° posto a +1 (19 a 18) proprio sulla Pro-Patria. I ragazzi di Brambilla sono reduci da un ottimo momento (5 vittorie e un pareggio) nell'ultimo mese, oggi avranno a disposizione il prima squadra Matias Soulé e l'allenatore spera di poter continuare a spingere sull'acceleratore: "Abbiamo sempre lavorato bene, adesso finalmente stanno arrivando anche i i risultati. Non c’è un segreto per questo periodo positivo, semplicemente noi abbiamo sempre lasciato i ragazzi tranquilli e liberi di crescere e anche di fare errori, perché la loro crescita passa anche da questo. Loro hanno fatto tesoro di questo lavoro, adesso stanno affrontando le partite con una maturità sempre maggiore, anche nella gestione degli episodi. Dobbiamo continuare così e far durare il più a lungo possibile questo momento, in cui abbiamo dimostrato di saper vincere meritando e in alcuni casi soffrendo".