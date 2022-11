Juve Next Gen Day: anche Agnelli all'Allianz Stadium al convegno sulle seconde squadre

TORINO - Domenica 27 novembre si fa la storia. La Juventus Next Gen di mister Brambilla scenderà in campo per la prima volta all' Allianz Stadium per la sfida contro il Mantova , valevole per la quindicesima giornata del Girone A di Serie C . I bianconeri stanno attraversando uno strepitoso momento di forma, reduci da 7 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia Serie C. Sono ben 5 le vittorie di fila (3 in campionato contro Novara , Pro Vercelli e Pro Patria , 2 in Coppa contro Feralpisalò e Sangiuliano City ). Prima della prossima gara, avrà luogo all'Allianz Stadium un evento organizzato con la Lega Pro avente come tema principale le seconde squadre in Italia.

Il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero: "Domenica 27 novembre, alle ore 14:30, la Juventus Next Gen avrà un appuntamento con la storia. La squadra di Mister Brambilla, infatti, giocherà per la prima volta in un palcoscenico da brividi: l'Allianz Stadium. Quella di domenica, però, non sarà una giornata indimenticabile soltanto per quanto accadrà in campo, ma anche per ciò che avverrà fuori dal rettangolo verde. Prima del fischio d'inizio che vedrà i bianconeri affrontare il Mantova si terrà, infatti, un incontro, sempre all'interno dello stadio bianconero, dal titolo "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?". Si tratta di un evento organizzato da Juventus, in collaborazione con Lega Pro, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche di Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro. Una tavola rotonda fortemente voluta per approfondire un tema importante come quello delle seconde squadre in Italia, con la volontà di dar vita ad un fattivo dibattito per riflettere sul progetto allargando anche lo sguardo al di fuori del nostro Paese. Contribuiranno con la loro testimonianza, infatti, esperti del settore e professionisti che stanno sperimentando questa realtà in altri paesi europei. Relatori in sala, oltre ai succitati Gabriele Gravina e Francesco Ghirelli, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, il presidente dell'AIC Umberto Calcagno e il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Moderatori i giornalisti Guido Vaciago direttore di Tuttosport e Luca Marchetti caporedattore di Sky Sport. Si inizierà domenica 27 novembre alle ore 10:00, prima di focalizzare l'attenzione alla partita del primo pomeriggio che chiuderà una giornata dal sapore speciale dedicata al futuro".