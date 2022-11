VERCELLI - Con una nota sui propri canali uffciali, la Pro Vercelli ha comunicato la risoluzione con il difensore classe 2002 Filippo Rosset. "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che è stato risolto consensualmente il contratto in essere con il difensore Filippo Rosset. A Filippo vanno il ringraziamento per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale".