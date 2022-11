Da Iocolano a Besaggio, brividi e sogni allo Stadium per la Juventus Next Gen

TORINO - Una giornata che difficilmente ogni componente della Juventus Nex Gen scorderà. Ventinove mila tifosi all'Allianz Stadium per sostenere la squadra di Massimo Brambilla, impegnata nel turno numero quindici del girone A di serie C contro il Mantova. Peccato solo il risultato (2-2), al termine di una partita dove di certo le emozioni non sono mancate. Questo il commento dei protagonisti bianconeri. "E' stato indescrivibile giocare davanti a tanti tifosi -ha detto Alessandro Riccio difensore classe 2002- un onore vestire questa maglia e la fascia di capitano nel secondo tempo. Se penso a Miretti che è arrivato fino alla prima squadra, per me, è uno stimolo enorme. Quindi continuerò a lavorare sodo perchè magari chissà, un giorno potrà arrivare anche il mio momento". Così un altro giovane, Michele Besaggio: "Tanta roba giocare allo Stadium. Quando sono entrato dal tunnel ho visto che quello che sognavo fin da piccolo. Peccato solo aver preso due gol da palla inattiva, ma potevamo anche vincerla. All'inizio ero un pò teso, poi è svanito tutto". Una giornata che non scorderà facilmente nemmeno Simone Iocolano: "I miei amici sono juventini e prima della partita mi hanno scritto dicendomi che avrei dovuto far gol sotto la Sud. E' stato stupendo sentire il loro abbraccio durante l'esultanza. I complimenti però vanno fatti prima di tutto ai giovani, anche se per me è un sogno che si avvera giocare all'Allianz Stadium".