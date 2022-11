Serie C, JRL Investment Partners LLC acquisisce il 100% del Cesena

CESENA - Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Cesena annuncia "che questa mattina è stato perfezionato il trasferimento del 40% del pacchetto azionario del club, detenuto da Holding CFC Spa, in capo a JRL Investment Partners LLC, società di proprietà dei co-presidenti Robert Lewis e John Aiello. In forza di questa operazione JRL Investment Partners LLC, che già deteneva il 60% delle quote, acquisisce il controllo totale del Cesena FC". Queste le parole dei co-presidenti Robert Lewis e John Aiello ai canali ufficiali del club: "Siamo pronti a raccogliere il testimone da chi nell’estate del 2018 ha permesso di far rinascere il Cesena, dando continuità a una storia lunga oltre ottant’anni. Vogliamo ringraziare nuovamente Michele Manuzzi e tutti gli altri ventisette soci per quanto hanno fatto prima del nostro arrivo e per la fiducia con cui, quasi dodici mesi fa, hanno affidato a noi il futuro del club. Inizia oggi una nuova era e siamo felici di poterla condividere con i nostri fantastici tifosi: insieme, siamo più forti. Forza Cesena, sempre!”.