Serie C, Alessandria: pari con l'Olbia. Reggiana in testa, Entella ko

TORINO - Solo un pareggio in casa per l'Alessandria che rimanda ancora il ritorno alla vittoria: i grigi si fanno riprendere dall'Olbia e l'incontro termina 1-1- Rallenta l'Entella, ko in casa del Pontedera, ora terza raggiunta dalla Carrarese. La Reggiana mantiene la vetta del Girone B di Serie C grazie a una rete nel finale su calcio di rigore di Pellegrini che vale il successo in casa della Recanatese e che, in classifica, vale il mantenimento del +1 sulla seconda in classifica Gubbio vittoriosa per 4-0 sul campo della Vis Pesaro.