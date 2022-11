La Juventus Next Gen frena: contro la Feralpi non basta Compagnon

Primo tempo: Compagnon replica a Balestrero

Inizio di gara senza particolari emozioni, la contesa si movimenta al 16' quando Di Molfetta prova una conclusione dalla distanza: pallone centrale, il portiere della Juve Raina non ha difficoltà a bloccare la sfera. Risponde la Juve al 18': lancio di Mulazzi che fa fuori la difesa, Da Graca è a tu per tu con Pizzignacco che riesce a salvare di piede. Al 22' la Feralpisalò passa in vantaggio: i gardesani se ne vanno in ripartenza, palla a Balestrero che lascia partire un sinistro che si insacca a fil di palo, 1-0. La rete accende la Feralpi che al 26' cerca il bis quando Bergonzi va al cross e la palla resta a lungo in area, tra una respinta in mischia di Reina e un reclamo locale per un tocco con le mani. Sul ribaltamento di fronte Juve pericolosa con Da Graca che non arriva di un soffio all'impatto vincente col pallone offertogli da Cudrig. La Feralpi insiste: al 32' Cernigoi a tu per tu con Raina che devia in angolo, sugli sviluppi di quest'ultimo Zennaro conclude a lato di poco. Ma è la Juve a trovare la via del pareggio al 39' con Compagnon che riceve palla da Verduci e batte Pizzignacco, 1-1. Poco dopo, proteste locali per un presunto contatto in area tra Pittarello e Riccio.

Decide l'autorete di Stramaccioni nella ripresa

Nella ripresa, Feralpi pericolosa al 6' con un pallone interessante di Salines, ma la difesa sbroglia. Al 14' ci prova la Juve con Cudrig, il cui colpo di testa è facile preda del portiere Pizzignacco. Buona occasione per la Juve a, 20' quando Besaggio, ricevuto uno splendido lancio di Palumbo in area, colpisce male sciupando tutto. Poi è la Feralpi a rendersi pericolosa con un tiro di Di Molfetta e poi con una conclusone di Zennaro che sfiora la rete. Feralpi di nuovo in vantaggio al 32' quando Stramaccioni tenta un retropassaggio in pallonetto che inganna il proprio portiere Raina e termina in fondo alla rete, 2-1. Al 38' Juve a caccia del pareggio con Compagnon, Pizzignacco para.