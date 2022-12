Serie C, il Pordenone pareggia ma mantiene la vetta. Catanzaro in fuga

TORINO - Nel Girone A di Serie C rallenta ma resta primo il Pordenone che pareggia in casa con la Pro Patria . I ramarri però a 31 sentono il fiato sul collo della Feralpisalò che dopo aver battuto la Juventus Next Gen si porta a -1. Nel girone C il Catanzaro tenta la fuga: i giallorossi battono 3-0 il Giugliano e allungano sulle inseguitrici. Il Crotone , infatti, non va oltre il pari con il Taranto e scivola a -6, mentre il Pescara perde in casa della Virtus Francavilla . Nel Girone A

Girone A

Il Pordenone pareggia 2-2 con la Pro Patria: reti locali di Ajeti (doppietta) e ospiti di Castelli e Stanzani. Pordenone che mantiene la vetta a 31 punti, Pro Patria che sale a 22. Ko esterno per la Juventus Next Gen che cade al Turina, dove la Feralpisalò si impone con il punteggio di 2-1 grazie alla rete di Balestrero e allo sfortunato autogol di Stramaccioni. Di Compagnon il momentaneo pari bianconero. Con questa sconfitta si ferma la rincorsa della squadra di Brambilla, che resta a quota 23, mentre la Feralpi sale a 30, -1 dalla capolista Pordenone. Il Lecco, con l'uomo in meno per il rosso a Buso nella ripresa, batte il Renate 1-0 con la rete di Giudici nella prima frazione. Basta una rete di Cocco all'Albinoleffe (che sale a 20) per battere il Mantova (che resta a 16). Di misura anche il ko del Novara sul campo della Pergolettese: Iori l'autore del gol-partita: risultato che lascia gli azzurri fermi a 24, mentre la Pergolettese sale a 23. Morra e Rizza firmano le reti con le quali il Piacenza supera la Triestina. Un gol in pieno recupero di Capelli vale i tre punti per la Pro Sesto (che si porta a 28) sul campo della Virtus Verona, ferma a 13. Una rete di Miracoli vale il successo del Sangiuliano sul Padova.

Pordenone-Pro Patria 2-2

Feralpisalò-Juventus Next Gen 2-1

Lecco-Renate 1-0

Mantova-Albinoleffe 0-1

Piacenza-Triestina 2-0

Pergolettese-Novara 1-0

Virtus Verona-Pro Sesto 0-1

Sangiuliano-Padova 1-0

Girone C

Vittoria di misura per il Foggia che supera il Messina grazie alla rete di Petermann, il Foggia sale a 22, Messina fermo a 11. Di misura anche il Picerno sul Monterosi: a decidere è Esposito. Tris del Catanzaro sul Giugliano: reti di Ghion, Iemmello e Scognamiglio, Catanzaro che mantiene la vetta a 44 punti (allungando sul Crotone), Giugliano fermo a 23. Il Crotone non tiene il passo della capolista e non va oltre il 2-2 in casa del Taranto: Antonini e Tommasini per i locali, Chiricò e Mogos per gli ospiti ora a -6 dalla capolista. Reti inviolate in Latina-Monopoli. Frena anche il Pescara, che resta fermo a 35, ko 3-2 con la Virtus Francavilla: doppietta di Cardoselli e gol di Patierno per la Virtus, Lescano e Cuppone per gli ospiti. Reti inviolate in Turris-Fidelis Andria, Viterbese-Gelbison, Potenza-Audace Cerignola e nel derby campano Avellino-Juve Stabia.

Foggia-Messina 1-0

Picerno-Monterosi 1-0

Catanzaro-Giugliano 3-0

Latina-Monopoli

Taranto-Crotone 2-2

Potenza-Audace Cerignola 0-0

Turris-Fidelis Andria 0-0

Avellino-Juve Stabia 0-0

Viterbese-Gelbison 0-0

Virtus Francavilla-Pescara 3-2