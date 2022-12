Novara, ufficiale l'esonero di Cevoli: c'è Semioli

NOVARA - Il momento difficile del Novara in campionato è culminato con l'esonero di Roberto Cevoli. L'allenatore scelto per sostituire Marchionni in estate, dopo un ottimo avvio, ha accusato una flessione dal punto di vista dei risultati. Fatale la sconfitta di ieri contro la Pergolettese. Al suo posto è stato scelto Franco Semioli, allenatore della Primavera. Una scelta senza dubbio, per provare a dare una scossa all’ambiente. Insieme a Cevoli salutano anche l’allenatore in seconda Gioacchino Adamo ed il preparatore atletico Marco Torelli. Semioli invece, sarà coadiuvato da Cristian Viola, allenatore in seconda.