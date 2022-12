Serie C, il Vicenza di Modesto è un treno: quarta vittoria di fila. Pari Pro Vercelli

TORINO - Si chiude la sedicesima giornata del Girone A di Serie C . Allo Stadio Dal Molin l' Arzignano pareggia 1-1 con la Pro Vercelli . Piemontesi avanti al 2' con la prima rete stagionale del centrocampista Saco . Nella ripresa a segno Gemignani per i giallocelesti. Nel finale secondo cartellino giallo ed espulsione per Iotti della Pro Vercelli. Le squadre di Bianchini e Paci proseguono dunque a braccetto a metà classifica con 22 punti. Allo Stadio Briamasco il Vicenza di Modesto inanella la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Oviszach stende il Trento nel secondo tempo. I biancorossi si proiettano dunque al quarto posto in classifica con 29 punti, a -2 dalla vetta occupata dal Pordenone . Momento complicato per il Trento , al quarto ko di fila e in piena zona playout.

Arzignano-Pro Vercelli 1-1

Super inizio di partita della Pro Vercelli che si porta in vantaggio già al 2': Iotti serve Saco che, grazie ad un perfetto inserimento, stacca di testa e batte Volpe. Seconda rete stagionale per il centrocampista numero 94 dei piemontesi. L'Arzignano, subito lo svantaggio, fatica a trovare spazi e a creare importanti occasioni da rete. Al 27' i giallocelesti provano a farsi vedere in zona offensiva: cross da sinistra di Davi, sponda di Nchama con Cester che avrebbe una buona occasione per concludere in porta, ma si fa recuperare dai difensori avversari. Al 35' Volpe con i pugni anticipa in uscita Saco, pronto a colpire dopo la sponda di Comi. Due minuti dopo primo tiro verso la porta avversaria per l'Arzignano: il tentativo da fuori di Parigi termino largo alla destra di Rizzo. Poco prima dell'intervallo buona occasione per l'Arzignano per pareggiare i conti ma il tiro Parigi dal limite dell'area finisce alto di poco. Nella ripresa chance per i padroni di casa: al 4' cross di Davi e colpo di testa di Parigi: Rizzo interviene respingendo in corner. Due minuti dopo ci prova il neo entrato Tardivo ma la sua conclusione centrale viene parata facilmente da Rizzo. Al 7' risponde la Pro Vercelli con il tiro da fuori di Comi: alto sopra la traversa. Al 18' il colpo di testa di Nchama finisce alto. I padroni di casa provano a spingersi in avanti alla ricerca del gol del pareggio. L'Arzignano lo trova al 27' con la prima rete in campionato di Gemignani: dopo un'azione prolungata dei padroni di casa, il numero 11 gialloceleste insacca sotto la traversa da posizione ravvicinata. Al 31' Pro Vercelli in dieci per il rosso a Iotti: secondo giallo per il terzino degli ospiti per un fallo su Davi. A cinque minuti dal 45' occasione Arzignano con il tiro di Antoniazzi e la grande risposta di Rizzo che si rifugia in corner. La squadra di Bianchini attacca forte e un minuto dopo sciupa una colossale occasione da gol: Tardivo sbaglia il suggerimento per Antoniazzi tutto solo in area. Un due contro uno che avrebbe potuto portare al vantaggio dell'Arzignano. Al 47' in pieno recupero ultima grande occasione per l'Arzignano con il gran tiro da fuori di Casini, bravo Rizzo a respingere con i pugni.

Trento-Vicenza 0-1

Primi minuti di studio per Trento e Vicenza. Al 10' per i padroni di casa ci prova Bocalon ma il suo destro dalla distanza finisce alto sopra la traversa. Il Vicenza sembra avere il controllo del match nei primi venti minuti di gioco, la squadra di Modesto non risce però a creare problemi dalle parti di Marchegiani. Al 21' prima occasione per il Vicenza con il sinistro di Rolfini dal limite murato dalla difesa del Trento. Perfetto equilibrio nel primo tempo, nessuna vera occasione da rete nei primi quarantacinque minuti di gara. Avvio pimpante di secondo tempo per il Vicenza: prima Greco da due passi non trova la posta col destro, poi Ferrari ci prova di testa ma Marchegiani sventa con un super intervento. Gli ospiti non demordono e al 9' ecco il vantaggio del Vicenza: sugli sviluppi di un corner splendida conclusione al volo da fuori area di Oviszach che batte Marchegiani. Prova a reagire il Trento: al 15' Confente non trattiene il pallone su cross di Ballarini ma Bocalon non ne approfitta. Al 26' chance Vicenza per raddoppiare: a tu per tu con Marchegiani Stoppa tenta un pallonetto ma la sfera termina a lato. Biancorossi ad un passo ancora dal raddoppio: al 36' Marchegiani intercetta in uscita la conclusione di precisione di Ferrari. Il Vicenza sciupa l'ennesima occasione per chiudere definitivamente i conti: al 37' Stoppa riparte in contropiede ma all'ultimo momento si incarta e non serve Greco. La difesa del Trento rientra e recupera la sfera. Il Trento di Tedino si risveglia nel finale: al 40' Confente salva sul colpo di testa ravvicinato di Brighenti.