Serie C, la Reggiana mantiene la vetta. Alessandria stesa dall'Ancona

TORINO - Nel girone B di serie C batte un bel colpo la Reggiana , che compie il blitz in casa della Fermana (3-0), rispondendo al Gubbio vittorioso sul Siena per (2-0). Rallenta invece l'Entella, fermata dalla Lucchese sul pareggio. Cade ad Ancona (3-0) l' Alessandria , che non vince ormai da quasi un mese. Ok il Fiorenzuola che piega (2-1) il Rimini .

Girone B

La Reggiana batte in trasferta la Fermana con un netto (3-0) grazie a Rosafio, Montalto e Pellegrini e torna in vetta dopo la vittoria nel pomeriggio del Gubbio, uscito con i tre punti dallo scontro diretto casalingo contro il Siena, piegato (2-0) grazie a Vazquez e Toscano. Al terzo posto c'è il Cesena che al Manuzzi, regola (3-2) il San Donato Tavarnelle, con una doppietta di Corazza e un gol di Adamo. Insegue anche il Fiorenzuola che infila la seconda vittoria di fila, piegando il Rimini (2-1) grazie a Stronati e Frison. Attento e spietato l'Ancona che al Del Conero travolge l'Alessandria per (3-0) con D'Eramo, Moretti e Mattioli. Rallenta ancora l'Entella che al Comunale riagguanta in extremis la Lucchese sull'1-1. Quarta vittoria consecutiva per il sorprendente Pontedera che passa 2-1 sul campo del Montevarchi con Nicastro e Cioffi e tocca quota 30 punti. Vince in trasferta anche la Torres: la rete di Scappini vale i tre punti (e quindi quota 20 in classifica) in casa della Carrarese che rimane così a 29. Un punto a testa tra Olbia e Recanatese (1-1): Brignani risponde a Sbaffo. Senza reti invece, la sfida tra Imolese e Vis Pesaro.

Gubbio-Siena 2-0

Ancona-Alessandria 3-0

Montevarchi-Pontedera 1-2

Carrarese-Torres Sassari 0-1

Imolese-Vis Pesaro 0-0

Fiorenzuola-Rimini 2-1

Cesena-San Donato Tavarnelle 3-2

Fermana-Reggiana 0-3

Olbia-Recanatese 1-1

Entella-Lucchese 1-1