Il Pescara non sa più vincere: il Taranto espugna l'Adriatico 2-0

Primo tempo: Taranto avanti con Manetta e Tommasini

Il Pescara parte subito padrone del campo, palleggiando e schiacciando il Taranto nella propria metà campo e al 4' ci prova con Cuppone: il destro a giro del pesarese finisce però sul fondo. Al 16' altra occasione per gli abruzzesi con Desogus che si gira bene in area ma il suo tiro è deviato in corner. Un giro di lancette e Cuppone scarica per Kraja: tentativo con il destro quasi dal limite dell'area in posizione centrale, ma la palla finisce sopra la traversa. Al 34' il Taranto colpisce duro. Dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra dai 30 metri, palla in area per la torre di Antonini che trova Manetta che di testa la mette dentro per il vantaggio pugliese: 0-1. Al 45' i pugliesi raddoppiano: su un cross ben calibrato dalla sinistra, da due passi Tommasini stacca in mezzo a due giocatori e batte Plizzari.

Secondo tempo: il Pescara rimane in dieci, non punge e si arrende

Dopo 2' contropiede del Taranto con Mastromonaco concluso da Guida da posizione ravvicinata, ma la palla finisce sopra la traversa. Il Pescara non punge e rimane addirittura in dieci uomini al 19', quando Kraja viene espulso per doppia ammonizione, per un inutile fallo a centrocampo. Al 29' gli abruzzesi vanno alla conclusione con una sventola dalla distanza di Palmiero, ma Vannucchi devia in corner, poi ci prova anche Milani su punizione ma la sfera sfiora la traversa. Al 34' il Taranto potrebbe fare tris, ma Tommasini si divora il gol tirando alto. Termina 2-0 per i pugliesi che a fine gara fanno festa.