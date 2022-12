Serie C, Alessandria, solo pari col Montevarchi. Reggiana sempre in vetta

TORINO - La giornata del Girone B di Serie C porta in dote un solo punto all' Alessandria che in casa con il Montevarchi non va oltre il pareggio. In vetta, visti i pareggi delle prime due della classe, resta tutto invariato con la Reggiana in testa a +1 dal Gubbio . Accorcia invece le distanze dalla coppia di vetta il Cesena , ora a 34 punti.

Girone B

Pareggio interno per l'Alessandria: è 2-2 con il Montevarchi. I grigi si sono portati per due volte in vantaggio, dapprima con Rota poi con Checchi, ma in entrambe le occasioni il Montevarchi ha riacciuffati il pari con Lischi e Jallow. L'Alessandria sale a 15, Montevarchi 14. Reti inviolate in Reggiana-Olbia e Torres-Gubbio e così la Reggiana mantiene la prima posizione a +1 sul Gubbio. Si conclude senza reti anche San Donato Tavarnelle-Imolese. Il Cesena batte 2-1 la Vis Pesaro che si era portata in vantaggio con Fedato: gli ospiti hanno pareggiato con Corazza e sorpassato con Shpendi: il Cesena è terzo a 34 punti, Vis ferma a 16. Combattuto il derby toscano tra Lucchese e Carrarese: finise 3-2. Nel primo tempo Rizzo Pinna porta avanti i locali, Giannetti pareggia per gli ospiti che sorpassano con Cicconi. Nella ripresa pari di Ravasio e sorpasso definitivo della Lucchese con Romero. Il Pontedera batte 2-1 la Fermana, con una doppietta di Nicastro intervallata dal momentaneo 1-1 di Spedalieri: il Pontedera sale a 33, Fermana ferma a 17. Vittoria in rimonta del Rimini sull'Ancona. Succede tutto nella ripresa con il vantaggio ospite di Simonetti e le due reti locali di Delcarro e Tanasa, tutto in 5'. Parità, 1-1 tra Siena e Fiorenzuola: ospiti avanti nel primo tempo con Mastroianni, pari di Paloschi nel finale di ripresa.

Reggiana-Olbia 0-0

San Donato Tav.-Imolese 0-0

Torres Sassari-Gubbio 0-0

Alessandria-Montevarchi 2-2

Vis Pesaro-Cesena 1-2

Lucchese-Carrarese 3-2

Pontedera-Fermana 2.1

Rimini-Ancona 2-1

Siena-Fiorenzuola 1-1