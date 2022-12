Serie C, il Foggia frena il Catanzaro: è 0-0 allo Zaccheria

La partita

Primo tentativo del Catanzaro: debole la conclusione di Basci, Nobile blocca. Il Foggia replica con Schenetti, Fulignati respinge. Foggia vicino alla marcatura all'11', ma D'Ursi a tu per tu col portiere clamorosamente non trova la porta. Dall'altra parte ancora Biasci, pallone a lato. Torna a farsi vedere il Catanzaro al 33', con una conclusione mancina di Tentardini che termina alta di molto. Al 36' il Catanzaro protesta per un presunto fallo di mano in area di Costa: l'arbitro lascia proseguire. Ospiti al tentativo al 38' con Vandeputte: Nobile blocca il pallone. Nel finale si accende una mischia in area del Foggia, ma Scognamiglio conclude alto. In avvio di ripresa, subito Foggia, ma Garattoni conclude alto sul buon suggerimento di Peralta. Ancora Foggia poco dopo, Ghion mette alto. Poi il Catanzaro torna a premere andando prima al tentativo con Iemmello (Nobile c'è) e Bombagi (alto). Bravo Nobile al 18' sull'ennesimo colpo di testa di Vandeputte, ma il Catanzaro torna a bussare in area al 22': Scognamiglio altissimo sugli sviluppi di un angolo. Al 34' il Foggia si fa sotto, ma Garattoni di testa non trova lo specchio. Al 42' alto il tentativo di Petermann. Dall'altra parte Curcio, dall'interno dell'area, impegna il portiere Rizzo.