Sangiuliano, Farabegoli saluta: risoluzione consensuale, ufficiale

Si separano le strade tra il club milanese e il giovane che non è mai sceso in campo in questa prima parte di stagione

14 . 12 . 2022 15:22 1 min

© Sangiuliano City

SANGIULIANO MILANESE - Si separano le strade di Tommaso Farabegoli e del Sangiuliano (serie C girone A). La società milanese, tramite una nota ufficiale, ha infatti comunicato la risoluzione consensuale del contratto. La nota del Sangiuliano "Fc Sangiuliano City Srl comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Tommaso Farabegoli. Al calciatore vanno i ringraziamenti da parte di tutta la società e i migliori auguri per un futuro umano e professionale ricco di soddisfazioni".

